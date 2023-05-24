Меган Маркл поделилась, как ей удается сохранять прекрасную фигуру и цветущую внешность

Меган Маркл рассказала, какие приемы красоты позволяют ей отлично выглядеть даже после родов. Дело в том, что она поддерживает здоровый образ жизни. Каждый день герцогини начинается с бега, который помогает не только поддерживать фигуру, но и справляться с негативными мыслями.

А один день в неделю Меган посвящает пилатесу. Занятие длится полтора часа и выполняется в нагретом до 40 градусов помещении. Это позволяет Меган сжигать около 700 калорий. На диетах она не сидит, но старается не увлекаться фаст-фудом.