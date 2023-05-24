Панкратов-Черный сообщил о спаде интереса к артистам-иноагентам за рубежом

Александр Панкратов-Черный выступал в качестве почетного гостя 3-его Открытого российского кинофестиваля патриотического кино "Малая Земля" в Новороссийске.

В рамках мероприятия он дал интервью изданию "АиФ". Он заявил, что иностранцы потеряли интерес к артистам-иноагентам.

Тот факт, что Максим Галкин, Семен Слепаков, Земфира, Алишер Моргенштерн подали иски в суды столицы с требованием снять с них статус иностранных агентов, актер прокомментировал так: деньги у них закончились.

73-летний звезда экрана убежден, что русские перестали быть востребованными за рубежом. Даже русская диаспора утратила интерес к русофобским "шуточкам и песенкам".

Артист назвал желающих вернуться знаменитостей "гнильем".