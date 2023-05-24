Кристина Асмус заявила, что терпеть не может актрис, которые готовы на все, чтобы получить роль

Кристина Асмус призналась, что любит откровенничать со своими поклонниками, и очень рада, что ее окружают любящие и добрые люди. Она никогда не смогла бы завести дружбу с неприятным ей человеком ради того, чтобы продвинуться по карьерной лестнице.

По ее словам, ее тошнит от актрис, которые кокетничают с продюсерами, и восхищаются их фильмами, которые даже не видели только ради того, чтобы их заметили и пригласили на роль. Такое лицемерие ей претит.