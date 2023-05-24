Мужчина из Висконсена чуть не задохнулся из-за зубного украшения, застрявшего в его бронхе

Мужчина постоянно кашлял и не мог нормально дышать, а потому он обратился за медицинской помощью.

Обследовав 22-летнего пациента, врачи выяснили, что в его правом бронхе застрял какой-то посторонний 4-сантиметровый предмет.

Оказалось, что это было посеребрённое украшение для зубов, известное как гриллзы.

Гриллзы попали в органы дыхания во время эпилептического припадка.

Пациенту была назначена бронхоскопия для удаления постороннего предмета.

Доктора считают, что мужчине повезло бы куда больше, если бы украшение попало в пищеварительный тракт. Тогда оно имело бы все шансы выйти естественным путём.