Мужчина из Висконсена чуть не задохнулся из-за зубного украшения, застрявшего в его бронхе

Мужчина постоянно кашлял и не мог нормально дышать, а потому он обратился за медицинской помощью.
Обследовав 22-летнего пациента, врачи выяснили, что в его правом бронхе застрял какой-то посторонний 4-сантиметровый предмет.
Оказалось, что это было посеребрённое украшение для зубов, известное как гриллзы.
Гриллзы попали в органы дыхания во время эпилептического припадка.
Пациенту была назначена бронхоскопия для удаления постороннего предмета.
Доктора считают, что мужчине повезло бы куда больше, если бы украшение попало в пищеварительный тракт. Тогда оно имело бы все шансы выйти естественным путём.
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