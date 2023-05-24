Борисова потребовала возмещения морального ущерба в 200 000 рублей с хозяйки собаки, которая покусала дочь ведущей Полину

13:19 2023-05-24

Ведущая Дана Борисова потребовала возмещения морального ущерба с хозяйки собаки, которая покусала ее дочь Полину. Знаменитость требует выплаты 200 000 российских рублей.

Телеграм-канал SHOT информирует, что ведущая Дана Борисова потребовала возмещения морального ущерба в ситуации, когда ее наследницу Полину покусала собака.

Несчастный случай произошел в одном из дог-френд ресторанов в Подмосковье.

На дочь ведущей накинулась собака и укусила ее. Девочку забрала скорая помощь.

Покусавшая Полину собака не была привита. Подростку сделают 6 уколов.

Борисова требует от хозяйки собаки 200 000 российских рублей. 

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