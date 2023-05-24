Офисный работник запирает молоко на замок, чтобы его никто не выпил

На снимке показано содержимое офисного холодильника, и нельзя не обратить внимание на бутылку молока, которая примечательна тем, что заперта на замок.

То есть некий работник не пожелал быть обворованным коллегами и придумал, как защитить своё молоко.

Теперь люди размышляют: является ли такое поведение мелочностью или оправданной мерой безопасности на офисной кухне?

Большинство комментаторов поняли владельца бутылки с молоком и посчитали, что он полностью прав.

Можно, конечно, поделиться едой и напитками с коллегами, но порой такая щедрость приводит к тому, что владельцу продуктов ничего не остаётся.

В конце концов, молоко — это чья-то частная собственность. Нет ничего позорного в стремлении защитить её от чужих посягательств.