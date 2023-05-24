Подольская высказалась о победе Дайнеко на Фабрике звезд

Как известно, Наталья Подольская и Виктория Дайнеко вместе дошли до финала проекта "Фабрика звезд - 5". Их постоянно сравнивали, но победу в конкурсе отдали все же Виктории.

Через много лет супруга исполнителя и композитора Владимира Преснякова высказалась относительно триумфа певицы, рассказав, была ли в ее сердце зависть тогда.

Подольская заявила, что неважно, кто какое место занял, а важно, будет ли карьера певца в его будущем.

Наталья напомнила, что вторым был Руслан Масюков, а теперь о нем неслышно.

Своим мнением исполнительница поделилась в рамках Ютуб-шоу "Ниче святого".