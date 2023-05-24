Шойгу: Россия будет «предельно жёстко» реагировать на вторжения ДРГ Украины

24 мая министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в результате контртеррористической операции в Белгородской области российские войска ликвидировали свыше семидесяти членов диверсионно-разведывательной группы, воюющей на стороне Украины.

Также военный чиновник добавил, что по вытесненным с российской территории членам украинской ДРГ наносятся удары артиллерией и авиацией.

В заключение Шойгу подчеркнул, что впредь вооружённые силы России намереваются "оперативно и предельно жестко" реагировать на попытки диверсантов ВСУ вторгнуться на российскую территорию.

Беларусь готова предоставить площадку для переговоров по Украине — госсекретарь Совбеза Александр Вольфович

Политик отметил, что Беларусь готова сделать всё для мирного урегулирования.

Сергей Шойгу: Минобороны и дальше будет оперативно и предельно жёстко реагировать на действия Киева, подобные атаке в Белгородской области.

Украина не намерена прекращать транзит российских энергоресурсов через свою территорию, несмотря на вооружённый конфликт, при этом призывая союзников отказаться от углеводородов из РФ — газета «Вашингтон пост».

Крымский парламент сегодня национализирует имущество украинских олигархов, включая недвижимость семьи Зеленского в Ливадии, заявил Аксёнов.