Ютуб-канал Крида закрывают из-за использования бранной лексики

Российский рэп-исполнитель и блогер Егор Крид рискует потерять свой Ютуб-канал.

С требованием о закрытии ресурса выступил глава общественной организации "Братство Морозов - Златоуст" Александр Морозов.

Морозов негодует из-за того, что Крид позволяет себе нецензурно изъясняться в своих видео.

Морозов убежден, что певец ведет себя асоциально и пропагандирует подобный стиль поведения. Активист требует ликвидировать все видео Крида и закрыть его канал.