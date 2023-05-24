Ютуб-канал Крида закрывают из-за использования бранной лексики

Российский рэп-исполнитель и блогер Егор Крид рискует потерять свой Ютуб-канал.
С требованием о закрытии ресурса выступил глава общественной организации "Братство Морозов - Златоуст" Александр Морозов.
Морозов негодует из-за того, что Крид позволяет себе нецензурно изъясняться в своих видео.
Морозов убежден, что певец ведет себя асоциально и пропагандирует подобный стиль поведения. Активист требует ликвидировать все видео Крида и закрыть его канал.
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