Миронова назвала Васильеву лгуньей после интервью той на Ютуб-канале Эмпатия Мануччи

В ходе своего недавнего интервью в Ютуб-шоу "Эмпатия Мануччи" Татьяна Васильева умудрилась обидеть многих своих коллег.
Досталось Максиму Галкину, который после порекомендовал артистке быть сдержаннее, кидаясь обвинениями.
Ксению Собчак знаменитость обозвала ведьмой и сатаной в юбке.
Актриса Мария Миронова не смогла сдержать эмоций, слушая старшую коллегу. Она напомнила, что, когда умерла ее мать - Екатерина Градова, Васильева выступала по всем каналам за деньги и несла несусветную чушь о человеке, с которым не общалась в течение 45 лет.
Мария заявила, что ее совершенно не удивляет последнее интервью артистки, так как "гнать пургу" она умеет. Миронова намекнула на меркантильность коллеги.
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