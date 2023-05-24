Валерий Кипелов удостоен звания заслуженного артиста России

Валерий Кипелов, один из известнейших и популярных на постсоветском пространстве рок-музыкантов, был удостоен высокого звания за выдающиеся заслуги.

Среди музыкантов, которые работают в жанре рок-музыки, не часто можно встретить обладателей званий народных, а тем более заслуженных артистов или коллективов.

В этом году Валерий Кипелов отметил уже 65-летний юбилей.

Легенда российского рока, он начинал свою сольную карьеру в 1980 году в ансамбле «Шестеро молодых» в котором тогда же пел Николай Расторгуев.

В 1985 году увлекся роком, как жанром современной музыки и в составе «Поющих сердец» с которыми он тогда выступал в 1986 году дал первый концерт под названием «Ария».

Долгое время Кипелов был фронтменом и автором «Арии», а затем начал сольную карьеру.