Немоляева назвала поведение Калныньша глупым и неучтивым, так как снимали его только в России

Светлана Немоляева не скрывает, что очень удивлена поведению Ивара Калныньша, с которым раньше общалась. Актер всегда производил на коллегу исключительно положительное впечатление.

По мнению артистки, сейчас актер ведет себя глупо и неучтиво, ведь прославился он именно в России. Только здесь его снимали.

Немоляева утверждает, что Ивара никогда не звали в Голливуд, европейские режиссеры никогда не предлагали ему сотрудничество.

Так что заявление Калныньша о том, что он не будет появляться в российских фильмах, обозначает, что он не будет сниматься вообще.