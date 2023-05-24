Немоляева назвала поведение Калныньша глупым и неучтивым, так как снимали его только в России

Светлана Немоляева не скрывает, что очень удивлена поведению Ивара Калныньша, с которым раньше общалась. Актер всегда производил на коллегу исключительно положительное впечатление.
По мнению артистки, сейчас актер ведет себя глупо и неучтиво, ведь прославился он именно в России. Только здесь его снимали.
Немоляева утверждает, что Ивара никогда не звали в Голливуд, европейские режиссеры никогда не предлагали ему сотрудничество.
Так что заявление Калныньша о том, что он не будет появляться в российских фильмах, обозначает, что он не будет сниматься вообще.
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