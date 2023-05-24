Волочкова появилась на премии RU.TV в компании молодого музыканта

14:42 2023-05-24

Артистка балета Анастасия Волочкова посетила музыкальную премию телеканала RU.TV. Она посетила мероприятие не одна, а в компании нового молодого человека.

В рамках музыкальной премии RU.TV, прошедшей в "Крокус Сити Холле", на ковровой дорожке появилась и балерина Анастасия Волочкова.

Звезда с особой тщательностью отнеслась к выбору образа на мероприятие. На ней красовалось длинное приталенное платье-кейп из мерцающей ткани. Волосы Анастасия, по обыкновению, уложила с шиньоном, завив в упругие локоны. Макияж артистка сделала с акцентом на глаза.

С Волочкой пришел молодой музыкант Никита Китон. Молодой человек проявил креатив, подбирая костюм для выхода в  свет. На нем были пиджак с "рваным" дизайном, белая майка и свободные брюки.

Анастасия рассказала, что они с Никитой друзья с недавнего времени.

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