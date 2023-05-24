Во Франции в 2022 году из-за нарушений правил охоты погибло 8 и ранено 90 человек

Пуля разбивает окно автомобиля под Руаном и застревает в водительском сиденье, а в Леоне патрон врезается в оконную раму и пробивает стену в гостиного пенсионера: подобные несчастные случаи из-за охотников стали поводом для призыва во Франции на некоторое время ужесточить правила охоты.

В начале года правительство решило принять меры, но критики жалуются, что охотничьему лобби уделяется слишком много внимания со стороны Парижа и охотники возмущены тем что, одержимые «антиохотничьей идеологией» политики хотят наложить на них ограничения.

Охота очень важна для Франции, Французская охотничья ассоциация насчитывает 1,1 миллиона активных охотников.

Однако, в последний охотничий сезон, который длился с сентября по март 2022 года, 90 человек получили ранения и восемь человек погибли.

Требование сделать воскресенье, свободным от охоты днем и некоторые другие ограничения, вызвало бурные дебаты в прошлом году.

В результате ограничились ужесточением требований к обучению и технике безопасности, санкциями для охотников в состоянии «чрезмерного алкогольного опьянения» и объявлением о приложении, в котором пешеходы могут узнать, где расположены охотничьи угодья.