Пашутин накинулся на Слепакова, назвав того гнойником на теле общества

Александр Пашутин нелестно высказался о поведении комика Семена Слепакова. Артист убежден, что Россия в срочном порядке должна избавиться от него.

Пашутин не стал скрывать, что ему никогда не нравилось творчество Слепакова. Актер сравнил юмориста "гнойником на теле общества", который необходимо "убирать оперативным путем".

Пашутин также отметил безграмотность сценариста.

80-летний звезда экрана убежден, что Слепаков потерял популярность в РФ, а через 1-2 года его имя даже никто не вспомнит.