Инстасамка погасила весь долг перед налоговой

Инстасамка (Дарья Зотеева) погасила все долги перед ФНС, о чем информирует Телеграм-канал SHOT.
Счета знаменитости теперь разблокированы.
О том, что операции по счетам Инстасамки остановлены, стало известно в начале мая.
Исполнительницу обвиняли в неуплате налогов и отмывании средств. После этих сообщений Зотеева укатила в Дубай.
У звезды интернета долгов было на 687 700 российских рублей. Позднее стало известно, что Инстасамка в РФ.
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