Инстасамка погасила весь долг перед налоговой

Инстасамка (Дарья Зотеева) погасила все долги перед ФНС, о чем информирует Телеграм-канал SHOT.

Счета знаменитости теперь разблокированы.

О том, что операции по счетам Инстасамки остановлены, стало известно в начале мая.

Исполнительницу обвиняли в неуплате налогов и отмывании средств. После этих сообщений Зотеева укатила в Дубай.

У звезды интернета долгов было на 687 700 российских рублей. Позднее стало известно, что Инстасамка в РФ.