В спортивной одежде Athleta, Nike, Adidas, Fabletics наши опасные для здоровья вещества

Речь идет о BPA – компоненте, который всасывается в кровь за несколько минут и разрушает гормоны.

В список вошли такие бренды, как Athleta, Nike, Adidas, Fabletics, Kohl's, Champion и Patagonia. Уровень опасного вещества в их одежде в 40 раз превышает допустимые значения.

В основном BPA содержится в вещах из полиэстера со спандексом, например, в спортивных бюстгальтерах и леггинсах.

При этом пот действует как растворитель и, как было обнаружено, вытягивает загрязняющие вещества из одежды.