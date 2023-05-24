Сын Галкина и Пугачевой Гарри скрывается от папараци

Наследник юмориста Максима Галкина и исполнительницы Аллы Пугачевой Гарри страдает от внимания папарацци. Ребенку 9 лет, но эти личности успели его достать.

Понятно, что чадам знаменитостей в этом плане не повезло с самого рождения: ни один их шаг не ускользает от пронырливых журналистов.

Галкин выложил в Сеть ролик, где сын рассказывает о своих переживаниях. Родитель успокаивает мальчика, предлагая спрятаться в яме из песка.

Напомним, что сейчас все звездное семейство находится на территории Израиля. Пугачева намерена на летний период перебраться в Юрмалу, спасаясь от невыносимой летней жары в Израиле.