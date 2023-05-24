Илон Маск отказался передавать контроль над своими компаниями собственным детям

Он уточнил, что контроль над компаниями или голосующие акции не будут переданы его детям в подобной ситуации.

Миллиардер не считает логичным передавать доли в компаниях детям, если у них нет интереса и соответствующих способностей.

У Маска девять известных детей, старшему из которых 19 лет. Миллиардер часто берет с собой своего 3-летнего сына X AE A-XII на мероприяти и даже дал ему собственный значок в Твиттере.

Но Маск не близок со всеми своими детьми. В прошлом году его старший ребенок подал заявку на изменение ее имени, заявив, что она больше не хочет быть связанной с биологическим отцом каким-либо образом.