Маликов сообщил, что покойный Турчинский был его первым телохранителем

Через пару недель Дмитрий Маликов отметит 35-летие своей творческой деятельности.

В честь этой даты музыкант намерен дать масштабный концерт в российской столице. В недавнем интервью певец заявил, что с детства любил занятия музыкой.

Дмитрий занимался вокалом, играл на фортепиано. После он попал в ВИА "Самоцветы", туда его "протолкнул" отец.

Тот период спокойным назвать нельзя. Родитель нанял для сына телохранителя, которым оказался Владимир Турчинский, который после обрел известность.

Маликов вспоминает о приятеле с теплотой, очень жалея, что тот так рано ушел из жизни.