Маликов сообщил, что покойный Турчинский был его первым телохранителем

Через пару недель Дмитрий Маликов отметит 35-летие своей творческой деятельности.
В честь этой даты музыкант намерен дать масштабный концерт в российской столице. В недавнем интервью певец заявил, что с детства любил занятия музыкой.
Дмитрий занимался вокалом, играл на фортепиано. После он попал в ВИА "Самоцветы", туда его "протолкнул" отец.
Тот период спокойным назвать нельзя. Родитель нанял для сына телохранителя, которым оказался Владимир Турчинский, который после обрел известность.
Маликов вспоминает о приятеле с теплотой, очень жалея, что тот так рано ушел из жизни.
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