Бузова сообщила, что всегда в сумочке носит пару трусов и массажер

Фанаты Ольги Бузовой не раз интересовались тем, что исполнительница носит в своей сумке.

Специально для Super знаменитость сообщила о нужных вещах, которые всегда с ней в ее любимой сумочке Birkin от Hermes.

В ролике, снятом журналистами, Ольга демонстрирует то, без чего ее жизнь не мила. Таблетки для голоса, расческа, кремы, украшения, две пары трусов, карта Дубая, массажер, несколько зарядок - все эти вещи всегда и всюду путешествуют вместе с Бузовой.

Подписчики знаменитости отметили, что с таким набором не пропадешь, и с Ольгой можно смело отправляться в поход.