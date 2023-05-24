Звезда серила Кадетство Головин женится на коллеге Поповой

Пару дней назад актер Александр Головин, известный по сериалу "Кадетство", поделился в личном микроблоге фотографией, на которой дарит невесте кольцо для помолвки.

Известно, что избранница артиста, актриса Александра Попова, ответила согласием.

О том, когда будет свадьба или роспись, Головин пока не сообщил.

Стоит отметить, что звезда экрана не часто делится подробностями личной жизни.

Например, он никак не комментировал скандал, связанный с его внебрачной дочерью Оливией от визажиста Светланы Белогуровой.

Экс-возлюбленная заявила, что не будет обсуждать решение актера не видеться с ребенком.