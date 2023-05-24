Кипелов стал заслуженным артистом РФ с легкой руки Владимира Путина

Владимир Путин присвоил звание заслуженного артиста РФ бывшему лидеру группы "Ария" Валерию Кипелову. Указ глава государства подписал 24 мая.

Кипелов в начале карьеры выступал в ВИА "Шестеро молодых" вместе с Николаем Расторгуевым. Позднее оба пели в коллективе "Лейся, песня". После Кипелов играл в "Поющих сердцах".

В середине 80-х появилась группа "Ария", где Кипелов стал фронтменом. Лидером коллектива он был до 2002 года.

После создал собственную рок-группу "Кипелов", в составе которой выступает по сей день. Сейчас музыканту 64 года.