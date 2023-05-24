Кипелов стал заслуженным артистом РФ с легкой руки Владимира Путина

16:33 2023-05-24

Экс-солист группы "Ария" обрел почетное звание заслуженного артиста России. Соответствующий приказ подписал президент Российской Федерации Владимир Путин.

Владимир Путин присвоил звание заслуженного артиста РФ бывшему лидеру группы "Ария" Валерию Кипелову. Указ глава государства подписал 24 мая.

Кипелов в начале карьеры выступал в ВИА "Шестеро молодых" вместе с Николаем Расторгуевым. Позднее оба пели в коллективе "Лейся, песня". После Кипелов играл в "Поющих сердцах".

В середине 80-х появилась группа "Ария", где Кипелов стал фронтменом.  Лидером коллектива он был до 2002 года.

После создал собственную рок-группу "Кипелов", в составе которой выступает по сей день. Сейчас музыканту 64 года.

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