Эдита Пьеха названа почетным жителем Питера

Решение о присвоении певице Эдите Пьехе статуса почетного гражданина вынесено сегодня, 24 мая, на закрытом заседании парламента северной столицы России.
Такой же статус обрела и заслуженный педагог, житель блокадного Ленинграда Надежда Строгонова, родившаяся в 1920 году.
Интересно, что Эдиту Станиславовну в нынешнем году выдвинули на это звание в Петербурге уже в 15-й раз, о чем информирует "Фонтанка.ру".
В настоящее время пожилая артистка не выступает и практически не выходит из дома.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__