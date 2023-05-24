Эдита Пьеха названа почетным жителем Питера

Решение о присвоении певице Эдите Пьехе статуса почетного гражданина вынесено сегодня, 24 мая, на закрытом заседании парламента северной столицы России.

Такой же статус обрела и заслуженный педагог, житель блокадного Ленинграда Надежда Строгонова, родившаяся в 1920 году.

Интересно, что Эдиту Станиславовну в нынешнем году выдвинули на это звание в Петербурге уже в 15-й раз, о чем информирует "Фонтанка.ру".

В настоящее время пожилая артистка не выступает и практически не выходит из дома.