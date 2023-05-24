Дакота расписалась с Белогаем в спортивном костюме

Рита Дакота и ее возлюбленный Федор Белогай узаконят свои отношения сегодня, 24 мая. Пара прибыла на торжественное мероприятие в спортивных костюмах.
Знаменитости прибыли в МФЦ на самокатах. Исполнительница облачилась в черный спортивный костюм, правда фату надеть не забыла.
Образ звезды сцены завершил букет пышных пионов.
Известно, что за плечами артистки неудачный брак с коллегой Владом Соколовским, от которого у нее есть дочь Мия. Ради дочки знаменитости постарались сохранить теплые отношения.
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