Дакота расписалась с Белогаем в спортивном костюме

16:51 2023-05-24

Певица Рита Дакота удивила выбором наряда для торжественного мероприятия. В ЗАГС невеста прибыла в спортивном костюме.

Рита Дакота и ее возлюбленный Федор Белогай узаконят свои отношения сегодня, 24 мая. Пара прибыла на торжественное мероприятие в спортивных костюмах.

Знаменитости прибыли в МФЦ на самокатах. Исполнительница облачилась в черный спортивный костюм, правда фату надеть не забыла.

Образ звезды сцены завершил букет пышных пионов.

Известно, что за плечами артистки неудачный брак с коллегой Владом Соколовским, от которого у нее есть дочь Мия. Ради дочки знаменитости постарались сохранить теплые отношения.

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