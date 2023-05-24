Один из членов группы Beatles ушел из жизни

Чес Ньюби ушел в мир иной в возрасте 82 лет. Пока неизвестно, почему музыкант скончался.

Трагическую новость сообщило британское специализированное издание New Musical Express (NME).

Ньюби выступал с легендарным коллективом в 1960 году на заменах. Пол Маккартни в это время играл на других инструментах.

Позднее Маккартни стал постоянным басистом в культовой группе.

Первыми на весть о смерти Ньюби отозвались представители ливерпульского музыкального клуба Cavern.

Музыкальная карьера была знаковой, но не долгой, он редко выходил на сцену в составе разных коллективов.

Жизнь Ньюби посвятил науке, став преподавателем математики.