Строительство торгово-развлекательного центра в пригороде северной столицы РФ Новосаратовке, который обещал Филипп Киркоров "запустить" к августу 2023 года, в срок возведен не будет.

Как известно, обещание по поводу Филипп Бедросович сделал на Петербургском международном экономическом форуме в 2022-м (ПМЭФ-2022).

Сейчас данный объект, площадь которого составляет 14 000 кв. метров, находится лишь на стадии проектирования.

В ходе мероприятия год назад Киркоров обратил внимание, что все самое новое, самое дорогое сердцу он предпочитает презентовать в городе на Неве, который обожает.