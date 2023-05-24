Бьянка намерена заморозить свою яйцеклетку

Татьяна Липницкая (Бьянка), давая интервью журналистке Алене Жигаловой, призналась, что намерена в ближайшее время заморозить яйцеклетку.
Свое решение знаменитость объяснила тем, что хочет иметь возможность завести ребенка в любом возрасте.
Замораживание яйцеклеток, как и суррогатное материнство, артистка назвала очень полезной практикой для многих.
Бьянка надеется, что очень скоро человек сможет полноценно жить и активничать до 150 лет, а поэтому намерена встретить 23-ий век в здравом уме с отличным состоянием здоровья.
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