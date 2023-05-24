Панкратов-Черный осудил Галкина, напомнив про военное прошлое его отца

Актер Александр Панкратов-Черный недоумевает от того, что "творит" юморист Максим Галкин, уехавший из страны с запуском СВО РФ в Украине

Именитый артист признался, что не может понять звезду экрана и сцены.

Панкратов-Черный напомнил о том, что отец Галкина - генерал, который стоял во главе вооружения советских войск в Германии. Дед комика и вовсе сражался за родину на фронте.

Александр считает, что на фоне этого факта юмор Галкина относительно спецоперации выглядит очень странным.

Свое возмущение коллегой актер высказал в интервью изданию "АиФ".