В Австралии скончалась 95-летняя женщина, травмированная полицейским электрошокером

Полиция заявила, что в то время женщина была «вооружена ножом».

«С большой грустью мы подтверждаем смерть 95-летней Клэр Ноулэнд в Куме сегодня вечером», — говорится в заявлении полиции штата Новый Южный Уэльс.

Она умерла «мирно» в больнице в окружении семьи и близких, отметил источник.

Несколькими часами ранее в связи с этим делом 33-летнему полицейскому, отстраненному от исполнения своих обязанностей, было предъявлено обвинение, в том числе в нанесении тяжких телесных повреждений по неосторожности.

Он предстанет перед судом 5 июля.

Клэр Ноулэнд находилась в больнице в критическом состоянии после того, как 17 мая в отношении пожилой женщины полиция применила спецсредства.