В США ковбой заарканил корову на шоссе

Полиция, ошеломленная ситуацией, вызвала ковбоя с лассо, чтобы поймать животное.

По данным полиции, сначала животное застряло в карьере прямо у дороги и опасаясь катастрофы, присутствовавшие в то время офицеры вызвали ковбоя.

Кадры с видеорегистратора были опубликованы в Твиттере полицией штата Мичиган, где видно, как корова бежит по шоссе, прежде чем она увидела ковбоя на лошади, который прибыл как герой.

Они сообщили что его помощь была более чем необходима.

Действительно, как только корову вытащили из карьера, она побежала по шоссе.

Полицейские на квадроциклах безуспешно пытались самостоятельно поймать животное, но ковбой на своей лошади с лассо пронесся между машинами и смог поймать корову с первой попытки, прежде чем она устроила серьезную аварию.

В серии твитов полиция Мичигана заверила, что «корове не предъявлено обвинение и она вернулась на пастбище с историей, которой поделится со всеми остальными животными».

Все хорошо, что хорошо кончается.