Глава Alphabet видит в ИИ уникальные возможности для достижения климатических целей

Технический прогресс нельзя отделить от воображения, которое он передает, считает председатель и главный исполнительный директор Alphabet, материнской компании Google, американец индийского происхождения Сундар Пичаи.

В Financial Times на этой неделе, он отмечает, что «в этом году генеративный искусственный интеллект захватил воображение всего мира».

Как отмечают аналитики в заявлении прослеживается едва завуалированная отсылка к инструменту ChatGPT, который прошел рубеж в 100 миллионов пользователей всего за 60 дней.

Его призыв к дальнейшему развитию искусственного интеллекта идет вразрез с недавними позициями ряда исследователей и предпринимателей в технологическом секторе, в том числе Илона Маска, стремящихся «сделать перерыв как минимум на полгода в неконтролируемой гонке» за искусственным интеллектом.

ИИ представляет «глубокий риск для общества и человечества», отметили лидеры мнений.

Руководитель подразделения Google сожалеет об этой позиции.

«Хотя некоторые пытались свести этот момент к простой гонке за ИИ, мы считаем, что речь идет о гораздо большем», — отметил он и пригласил всех заинтересованных принять участие в «гонке за создание ответственного ИИ».

Чтобы показать путь, Сундар Пичаи развивает три оси, за которыми следует Alphabet, чтобы разработать то, что он называет «ответственным ИИ».

Во-первых, «сделать ИИ полезным для всех», приводя в пример справочный сервис Google Maps, или сервис прогнозирования наводнений Flood Hub, или научные приложения в сфере здравоохранения, разработанные GoogleDeepMind и AlphaFold.

Во-вторых, реализация внутренних правил, собранных в «Принципах искусственного интеллекта» Google, которые датируются 2018 годом.

Наконец, внешние правила, разработанные политическими властями.

Последний аспект объясняет, кроме того, позицию, которую босс Google занимает в британской деловой газете.

Европейские официальные лица в настоящее время работают над законодательством об искусственном интеллекте, которое окажет глубокое влияние на развитие этой технологии на Западе.

«США и Европа — союзники и стратегические партнеры. Важно, чтобы они работали вместе, чтобы создать прочную, благоприятную для инноваций основу для новых технологий, основанную на общих ценностях и целях», — пишет Сундар Пичаи.

Топ-менеджер Google при этом подписал свою публикацию: «мы только в начале».