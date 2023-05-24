Цветоводы объяснили, что делать с розами после цветения, чтобы оно не стало последним

19:55 2023-05-24

Розам необходим уход не только перед цветением и во время него, но и после того, как цветы увядают.

В конце лета нужно аккуратно удалить увядшие бутоны острым инструментом, удалить сорняки вокруг куста и разрыхлить грунт.

Если этого не сделать, сорные травы будут отнимать у розы питание и  влагу, а вода будет плохо проникать через жесткий дерн.

Кустарник тратит много сил на цветение, поэтому ему необходимы восстанавливающие подкормки с фосфором и калием.

Опытные цветоводы советуют мульчировать растение при помощи перегноя, который даст розе азот и будет препятствовать быстрому испарению влаги.

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