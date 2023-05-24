Ковалев признался, что это он инициировал проверки Блиновской и Лерчек

Свои действия Ковалев объясняет тем, что является патриотом России, переживает за ее будущее и считает недопустимым наличие теневого бизнеса с огромными оборотами.

Бывший депутат написал немало запросов, однако ему не удалось добиться возбуждения уголовных дел.

Тогда он вспомнил, что Аль Капоне посадили не за преступления, а за неуплату налогов. Ковалев начал действовать в этом направлении.

Ковалев призывает не давать деньги блогерам, не платить за их курсы, поскольку считает их деятельность мошенничеством.