Специальный посланник Китая Ли Хуэй в Берлине

До этого он побывал в Украине, Польше и Франции.

По словам Пекина, поездка призвана посредничать в конфликте между Украиной и Россией.

В минувшую среду в Киеве Ли встретился с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, который подчеркнул важность территориальной целостности Украины.

Однако, по информации из Пекина в четверг, даже после своего визита Ли не увидел «панацеи для выхода из кризиса».

Как посреднические усилия Китая в войне на Украине, так и личная роль специального посланника Ли воспринимаются на Западе скептически.

Ли был послом Китая в России с 2009 по 2019 год и был награжден медалью президентом России Владимиром Путиным в 2019 году.

После Германии Ли посетит Россию со своей дипломатической миссией.