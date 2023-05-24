Опытный садовод посоветовал, чем подкормить смородину весной, если на ней нет ягод

Для стимуляции плодоношения под каждый куст смородины нужно насыпать по 300 г древесной золы, а также удобрить растение перегноем.

Важно также обратить внимание на условия выращивания. Кусты следует сажать в солнечных местах без сквозняков.

Смородина не будет давать хороших урожаев на почве с повышенной кислотностью, поэтому грунт нужно раскислить.

Полив должен быть регулярным, особенно во время формирования завязей и плодов. Но и после сбора урожая кусты нужно поливать.