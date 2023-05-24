Звезда сериала «Кадетство» Головин позвал замуж актрису Сашу Попову

Молодые люди встречаются уже несколько лет. На днях в соцсетях появилось фото, на котором Головин дарит возлюбленной кольцо на помолвку.

Ранее у актера был роман с визажистом Светланой Белогуровой, от которой у него есть внебрачная дочь Оливия.

Попову вся эта ситуация не беспокоит. Она относится к прошлым отношениям возлюбленного как к свершившемуся факту.

К слову, Белогурова не так давно пожаловалась, что Головин не признает дочь и отказывается платить алименты.