В Бразилии депутаты аннулировали замораживание государственных расходов

20:51 2023-05-24

Палата депутатов Бразилии утвердила в ночь со вторника на среду, 24 мая, новые бюджетные правила, которые положили конец замораживанию государственных расходов, что является победой левого президента Лулы.

Текст документа позволит правительству выполнить свое обещание об амбициозных социальных программах.

Он был одобрен 372 голосами против 108.

Это «значительный перевес», который приветствовал в среду во время пресс-конференции министр экономики Фернандо Хаддад.

«Палата депутатов показала, что готова достичь соглашения по Бразилии, чтобы восстановить уверенный рост (...) Любой инвестор, умеющий вести учет, поймет, что это действительно строгие правила», — сказал он.

Однако голосование депутатов не сразу вызвало энтузиазм на рынках: фондовая биржа Сан-Паулу открылась падением на 0,82%.

Но аналитики также связывают снижение с внешними событиями, такими как напряженные переговоры о потолке госдолга в США.

Основной текст новых «фискальных рамок», как их называют в Бразилии, был утвержден, но депутатам еще предстояло проголосовать за поправки в среду. Затем текст должен быть передан в Сенат.

Новые правила положили конец ограничению расходов, введенному в конце 2016 года при правоцентристском правительстве Мишела Темера после отставки левого президента Дилмы Руссефф (2011-2016).

Они обеспечивают большую гибкость с точки зрения расходов, которые могут увеличиваться с той же скоростью, что и налоговые поступления.

Тем не менее, гарантии обеспечивают определенную бюджетную строгость, при этом рост расходов ограничивается 70% увеличения государственных доходов.