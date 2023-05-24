В Бразилии депутаты аннулировали замораживание государственных расходов

Текст документа позволит правительству выполнить свое обещание об амбициозных социальных программах.

Он был одобрен 372 голосами против 108.

Это «значительный перевес», который приветствовал в среду во время пресс-конференции министр экономики Фернандо Хаддад.

«Палата депутатов показала, что готова достичь соглашения по Бразилии, чтобы восстановить уверенный рост (...) Любой инвестор, умеющий вести учет, поймет, что это действительно строгие правила», — сказал он.

Однако голосование депутатов не сразу вызвало энтузиазм на рынках: фондовая биржа Сан-Паулу открылась падением на 0,82%.

Но аналитики также связывают снижение с внешними событиями, такими как напряженные переговоры о потолке госдолга в США.

Основной текст новых «фискальных рамок», как их называют в Бразилии, был утвержден, но депутатам еще предстояло проголосовать за поправки в среду. Затем текст должен быть передан в Сенат.

Новые правила положили конец ограничению расходов, введенному в конце 2016 года при правоцентристском правительстве Мишела Темера после отставки левого президента Дилмы Руссефф (2011-2016).

Они обеспечивают большую гибкость с точки зрения расходов, которые могут увеличиваться с той же скоростью, что и налоговые поступления.

Тем не менее, гарантии обеспечивают определенную бюджетную строгость, при этом рост расходов ограничивается 70% увеличения государственных доходов.