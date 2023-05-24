Часы последнего императора Китая проданы на аукционе более чем за 5 миллионов долларов

Часы Patek Philippe, когда-то принадлежавшие последнему китайскому императору Пуи, были проданы во вторник на аукционе в Гонконге более чем за 5 миллионов долларов.

Эта исключительная модель, оцененная в 3 миллиона долларов, была продана после пятиминутных торгов в ходе распродажи, организованной британским домом Phillips.

Эти эталонные часы украшены символом, обозначающим фазу Луны, и принадлежал Айсин-Джоро Пуйи, последнему императору династии Цин, последнему из Китайской империи.

Возведенный на престол в 1908 году, Пуи был поставлен японцами более чем через 20 лет, во главе марионеточного государства, которое они создали в Маньчжурии после ее завоевания в начале 1930-х годов.

Позже он оказался в заключении в советском лагере.

Аукционный дом Phillips утверждает, что у него есть документы, подтверждающие, что Пуйи взял часы с собой.