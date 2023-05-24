Генри Киссинджер предупредил об угрозе ядерной войны между США и Китаем

«Конфликт вокруг Тайваня может обостриться так, что никто не сможет его контролировать. Эта опасность существует», — сказал Киссинджер.

Киссинджер, которому 27 мая исполняется сто лет, добавил, что военное противостояние двух держав было бы ужасной катастрофой, "хуже, чем Первая мировая война".

Оба государства обладают высокими технологиями, у обоих есть оружие неограниченной разрушительной силы.

И теперь есть новые технологии, которые предлагают возможности, которые мы даже не начинаем понимать, убежден политик.

В настоящее время Киссинджер пишет свою вторую книгу о возможностях и рисках искусственного интеллекта.