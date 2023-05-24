В берлинском автобусе обнаружили пушистого пассажира-енота

По словам представителя полиции, водитель автобуса обнаружил безбилетника около 19:00 на остановке Tempelhofer Damm.

Поскольку остановка является конечной, водитель остановился на поворотном кольце и открыл двери автобуса для проветривания.

По версии полиции, животное должно быть пробралось в автобус как раз в этот момент.

Водитель автобуса вызвал полицию, которая затем уведомила рейнджера по охране природы.

Рейнджер позаботился о еноте и выпустил его поблизости.

Полиция пошутила в Твиттере, задав подписчикам вопрос: "Что такое пушистое, в маске и без денег на билет за 49 евро?" и опубликовала две фотографии енота.