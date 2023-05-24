Немоляева: звезды-иноагенты массово обращаются в суд, потому что у них закончились деньги

На данный момент зафиксировано несколько таких обращений. Артисты пытаются обжаловать свой статус.

Среди них оказались шоумены Максим Галкин, Семен Слепаков, певица Земфира, а также Илья Варламов.

Немоляева считает, что к таким действиям они вынуждены прибегнуть, поскольку оказались невостребованными за пределами России.

Она полагает, что у артистов просто закончились деньги, и они не могут собрать ни в Израиле, ни в других странах таких залов, которые собирали в России.