Кейт Миддлтон рассказала, какая привычка принца Уильяма ее бесит

Речь идет о том, что принц ест пиццу на диване. Еще в 2018 году его жена жаловалась на это во время посещения базы Королевских ВВС на Кипре.

Вместе с ней был и сам Уильям, который посоветовал «держать пиццу подальше от диванов». В ответ это Миддлтон назвала его «кошмаром» за такую привычку.

Ранее королевский биограф Том Куинн рассказал, что Кейт Миддлтон относится к принцу Уильяму как к четвертому ребенку.

Куинн утверждает, что принц склонен к истерикам, и у него с женой случаются потрясающие ссоры.