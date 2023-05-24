Пригожин заявил, что никогда не был поваром Путина

22:49 2023-05-24

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в интервью политику Константину Долгову высказался по поводу того, что его называют поваром президента Российской Федерации Владимира Путина.

Данное прозвище закрепилось за Пригожиным после того, как в своём ресторане New Island он лично подавал на стол российскому лидеру и его гостям.

Кроме того, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в 2017 году шутливо заявил: «Сегодня день рождения у известного повара Путина, как его называют, Евгения Пригожина. Путин его сегодня будет праздновать».

Евгений Пригожин с уверенностью заявил интервьюеру, что никогда не был личным поваром Владимира Путина, отметив, что даже не обладает кулинарными способностями.

Пригожин добавил, что в New Island «как вежливый хозяин ресторана всегда выходил, встречал, общался, был в бизнесе».