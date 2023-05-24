Четыре дня абсолютной тишины и всяческого воздержания: фитнес-тренер Джо Холдер провел уникальный эксперимент

Популярный американский фитнес-инструктор Джо Холдер рассказал о своем опыте тихого уединения. По его словам, он решил взять за основу опыт редакционного директора iD France Клэр Томсон-Жонвиль, которая решила 4 дня использовать силу ничегонеделания.

Конечно, когда вы “ничего не делаете” — не разговариваете, не работаете, не пользуетесь телефоном, — на самом деле вы в значительной степени что-то делаете. Я называю это стратегической ленью: это способность целенаправленно останавливаться, - отметил спортсмен.

Он отметил, что якобы ничегонеделание на самом деле - сознательное отстранение и воздержание.

Тихое уединение может быть как раз тем, что нужно, чтобы направить свою энергию на четкий путь вперед, - считает фитнес-тренер.

По его словам, структурированное молчание возникло как духовная практика на протяжении тысячелетий, начиная с древнеиндийских медитативных практик, она известна и во многих христианских традициях.

Эта практика ценилась как средство созерцания — для полного познания самого себя.

Он считает, что для жителей мегаполисов это сегодня особенно важно.

Многие из нас, по крайней мере подсознательно, осознают, насколько серьезной проблемой является шум, - отметил Джо Холдер.

Он рассказал, что в течение 4 дней занимался личностным развитием и духовными практиками. Фитнес-тренер большую часть времени проводил в своей комнате или бродил босиком по территории замка, где поселился, и соседнего леса.

Он не пользовался телефоном, часами. Первые три дня даже голодал. И за это время понял, что "человеческая связь священна".

Когда вы не можете разговаривать, поддерживать зрительный контакт с кем-либо и отключаете телефон, вы понимаете, насколько отношения на самом деле могут подпитывать вас. Когда отведенный на эксперимент срок закончился, и я смог снова включить свой телефон, получил кучу сообщений. Любовь, которую я почувствовал, была особенной. Люди не смогут любить вас, если вы им этого не позволите, а те, кто решит это сделать, — не принимайте их как должное, - посоветовал спортсмен.

Подводя итоги четырем дням словесного, человеческого и иного воздержания, он рассказал, что понял: нельзя бросать слов на ветер, тратить время на ненужные дела. И посоветовал дорожить своими родными, близкими и друзьями.