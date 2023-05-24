Заставить перец зацвести: что делать, если культура не радует здоровьем и урожай под угрозой

Какие лайфхаки есть у опытных дачников, которые могут гарантировать стопроцентный урожай перца? Автор Телеграмм-канала "Дача и огород" дала на этот счет свои подсказки.
К примеру, если в начале лета на перце завязалось несколько плодов, а потом прекратилось цветение, она советует эти плоды отщипнуть. После данной процедуры растения начнут цвести с удвоенной энергией, и к концу сезона порадуют грандиозным урожаем.
Высаживать растения в грунт надо тогда, когда температура воздуха достигнет 20-25° С. Если холоднее - высаживать под пленку и в парники
Чтобы перцы не хирели и не страдали от нехватки света, им надо дать простор: сажать не ближе 25 см друг от друга, расстояние между рядами при этом - 60 см.
Растение боится прохлады и… жары. При температуре выше 35° С цветки начинают осыпаться. Перец хотя любит воду, но избытка ее не переносит: в таком случае у него могут отпасть цветки и завязи. Поливать надо часто и понемногу: это собьет градус и позволит получить крупные плоды.
Чтобы сохранить у перца максимум корней неповрежденными, посадку нужно производить методом перевалки из стаканчиков, где росли сеянцы. Опытные дачники советуют даже отказаться от пикировки - чтобы не повредить корешки.
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