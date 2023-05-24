Свекла будет сладкой и урожайной: чем для этого покормить культуру

Свекла очень требовательна к условиям выращивания. Культура нуждается в дренированной почве, которая богата питательными веществами. Она нуждается в достаточном количестве солнца и влаги.

Подкормка свеклы повышает ее урожайность, укрепляет здоровье. Чем для этого подкормить корнеплод?

Отлично подойдут органические удобрения: перегной, компост или навоз, которые содержат питательные вещества, нужные для роста свеклы.

Ей также нужны минеральные удобрения - калий, фосфор и азот. Такие элементы укрепляют развитие корневой системы свеклы, улучшают ее вкусовые качества, повышают устойчивость к болезням.

Можно применить комплексные удобрения, которые содержат необходимые питательные вещества, причем в оптимальных пропорциях. Подкармливать свеклу нужно не менее 3-4 раз за сезон.