Свекла будет сладкой и урожайной: чем для этого покормить культуру

Свекла очень требовательна к условиям выращивания. Культура нуждается в дренированной почве, которая богата питательными веществами. Она нуждается в достаточном количестве солнца и влаги.
Подкормка свеклы повышает ее урожайность, укрепляет здоровье. Чем для этого подкормить корнеплод?
Отлично подойдут органические удобрения: перегной, компост или навоз, которые содержат питательные вещества, нужные для роста свеклы.
Ей также нужны минеральные удобрения - калий, фосфор и азот. Такие элементы укрепляют развитие корневой системы свеклы, улучшают ее вкусовые качества, повышают устойчивость к болезням.
Можно применить комплексные удобрения, которые содержат необходимые питательные вещества, причем в оптимальных пропорциях. Подкармливать свеклу нужно не менее 3-4 раз за сезон.
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