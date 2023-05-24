Дачники назвали два натуральных средства от капустной мухи: работают не хуже химии

Химические препараты хоть и уничтожают капустную муху, но заодно лишают овощи экологической чистоты.

Можно попробовать решить проблему с помощью натуральных средств, например, сельдерея. Если посадить его между грядками, капустная муха туда не полетит.

Не менее эффективна табачная пыль. Ею нужно опудривать растения, предварительно смешав с древесной золой.

Для профилактики можно окучивать грядки. Этот метод также применяется для спасения растений, которые уже атаковал вредитель.