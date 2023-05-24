Дачники назвали два натуральных средства от капустной мухи: работают не хуже химии

Химические препараты хоть и уничтожают капустную муху, но заодно лишают овощи экологической чистоты.
Можно попробовать решить проблему с помощью натуральных средств, например, сельдерея. Если посадить его между грядками, капустная муха туда не полетит.
Не менее эффективна табачная пыль. Ею нужно опудривать растения, предварительно смешав с древесной золой.
Для профилактики можно окучивать грядки. Этот метод также применяется для спасения растений, которые уже атаковал вредитель.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__