Дачники назвали два натуральных средства от капустной мухи: работают не хуже химии

23:49 2023-05-24

Капустная муха откладывает личинки между почвой и стеблем или в нижние листья растения. Нашествие вредителя может уничтожить урожай.

Химические препараты хоть и уничтожают капустную муху, но заодно лишают овощи экологической чистоты.

Можно попробовать решить проблему с помощью натуральных средств, например, сельдерея. Если посадить его между грядками, капустная муха туда не полетит.

Не менее эффективна табачная пыль. Ею нужно опудривать растения, предварительно смешав с древесной золой. 

Для профилактики можно окучивать грядки. Этот метод также применяется для спасения растений, которые уже  атаковал вредитель.

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