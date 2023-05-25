Кошка метит дом: как любимицу отучить от этого

С помощью "меток" кошки взаимодействуют с сородичами. Скажем, таким образом они сообщают, что тот либо иной объект принадлежит им. Либо - выражать половые инстинкты.

Но чаще всего причина такого поведения обусловлена тревогой и стрессом, сообщает Рамблер.

Чтобы отучить кота "метить", нужно кастрировать либо стерилизовать животное. Также надо тщательно очистить места, где уже были оставлены метки.

Также нужно создать для питомца безопасную, комфортную обстановку - так у домашнего любимца будет меньше причин "метить" территорию . Надо ограничить доступ кота либо кошки к ранее "помеченным" местам.

Создать атмосферу безопасности также помогут кошачьи феромоны, если их распылить в доме.

Надо дать кошке возможность много двигаться - это тоже снизит стресс животного и направит его энергию в правильное русло.