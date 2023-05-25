Садоводы объяснили, почему на баклажанах желтеют листья и можно ли спасти урожай

Чаще всего пожелтение листьев связано с дефицитом питательных веществ в почве. Это значит, что нужно внести подходящую подкормку.

Вторая причина желтизны на листьях баклажана – неправильный полив. Поливать растения нужно регулярно, но не слишком обильно.

Листья могут пожелтеть из-за болезней бактериальной или грибковой природы, а также из-за атаки вредителей.

Очень часто у баклажанов желтеют листья, если перед высадкой в открытый грунт рассаду не закаливали.