Садоводы объяснили, почему на баклажанах желтеют листья и можно ли спасти урожай

00:12 2023-05-25

В период роста баклажанов у них неожиданно могут начать желтеть листья. В такой ситуации нужны особые меры.

Чаще всего пожелтение листьев связано с дефицитом питательных веществ в почве. Это значит, что нужно внести подходящую подкормку.

Вторая причина желтизны на листьях баклажана – неправильный полив. Поливать растения нужно регулярно, но не слишком обильно.

Листья могут пожелтеть из-за болезней бактериальной или грибковой природы, а также из-за атаки вредителей. 

Очень часто у баклажанов желтеют листья, если перед высадкой в открытый грунт рассаду не закаливали. 

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